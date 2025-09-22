Cinci metri cubi de material lemnos confiscat de către polițiști

La data de 21 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au oprit pentru control, pe drumul public, din localitatea Mihăileni, o autoutilitară, condusă de către un tânăr, de 33 ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta cantitatea de 5 mc de material lemnos fără a deține documentele legalede transport.

Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar cantitatea de material identificată, a fost supusă confiscării.

În același context, autoutilitara pe care o conducea figura cu sechestru.