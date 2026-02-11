CERCETAT PENTRU PORNOGRAFIE INFANTILĂ ȘI CORUPERE SEXUALĂ A MINORILOR

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 20 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și viol săvârșit asupra unui minor.

Din probatoriul administrat, până în prezent, a reieșit că, în intervalul cuprins între vara anului 2024 și vara anului 2025, bărbatul ar fi determinat o victimă, de 12 ani, membră a familiei sale, să producă și să îi transmită fotografii și videoclipuri în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, în acest context, cel în cauză ar fi trimis către victima minoră mai multe imagini cu conținut sexual explicit și, profitând de vulnerabilitatea ei, ar fi întreținut acte sexuale cu aceasta.

Pe parcursul percheziției informatice realizate asupra unui dispozitiv de stocare a datelor aparținând bărbatului cercetat, au fost descoperite mai multe materiale pornografice cu minori.

La data de 9 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea celui în cauză.

La data de 10 februarie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.