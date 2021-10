Cercetări de impact asupra științelor vieții, abordate la congresul USV Iași

Timp de două zile, comunitatea academică a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iaşi ) organizează Congresul Științific Internațional ”Life sciences today for tomorow”. Astfel,în perioada 21 – 22 octombrie 2021, alături de cadrele didactice, cercetători și doctoranzii din Universitatea noastră, vor fi aproximativ 300 de participanți din România și străinătate la sesiunile on-line organizate de către Facultățile de Agricultură, Horticultură, Ingineria Resurselor Animale și Alimentare și Medicină Veterinară.

Din străinătate, la conferința virtuală vor susține prelegeri specialiști din Germania, Franța, Italia, Cehia, Spania, Turcia, Ungaria, Lituania, Grecia și Republica Moldova.

În prima zi a evenimentului, în deschiderea oficială, Rectorul USV Iași, prof. univ. dr. Gerard Jităreanu și Președintele Senatului, prof. univ. dr. Vasile Vîntu, vor adresa câte un mesaj invitaților, iar participanții vor avea prilejul să audieze speakers din străinătate, după cum urmează:

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ – Unravelling the genetics and physiology of crop yield stability – Rod SNOWDON (Justus Liebig University Giessen, Germany);

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ – Simulating the impact of climate change in various european vineyards - PhD, Senior researcher Cyril TISSOT (French National Centre for Scientific Research, France);

FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ȘI ALIMENTARE – Challenges that faces the egg in the next decade – Research director Joël GAUTRON (L’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environement, France);

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ – Diagnostic Imaging in Exotic Pets - PhD, Prof. Leonardo MEOMARTINO (Interdepartmental Centre of Veterinary Radiology, University of Naples Federico II, Naples, Italy)

Manifestarea care se va desfășura virtual, cu sesiuni interactive, va fi un excelent prilej pentru cercetătorii din întreaga lume de a se conecta, prin schimbul de experiențe științifice, idei și concepte inovatoare. Vor fi abordate, în prezentările care vor avea loc în cadrul acestui Congres, aspecte din domeniul bioeconomiei, politicii agricole comune, biotehnologii impuse de schimbările climatice, agricultura ecologică, dar și ale patologiei animalelor și biosecurității alimentare.