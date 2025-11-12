Celebrul compozitor Horia Moculescu a plecat din această lume

Lumea muzicii este în doliu, după ce s-a stins celebrul Horia Moculescu, unul dintre cei mai importanți compozitori contemporani. Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş a anunțat că Horia Moculescu a murit miercuri dimineaţă. Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88. de ani după ce fusese internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile. Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii, a creat muzica pentru 12 filme de lungmetraj, la un serial de televiziune (“Pistruiatul”), la un film de desene animate, la trei spectacole de teatru, o comedie muzicală (“Vraja dragostei”) la Teatrul Muzical Braşov, două spectacole de revistă cu un ansamblu creat la Rîmnicu Vîlcea, un musical la Teatrul Fantasio din Constanţa. Este compozitorul celebrelor “Salcia”, “Inima ta” şi “Anul 2000″. Cu peste 200 de premii în carieră, Moculescu a fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. El a realizat la TVR celebra emisiune „Atenţie, se cântă!” De-a lungul carierei sale a primit peste 200 de premii.