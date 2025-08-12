Cei 15 pompierii botoșăneni salvatori s-au reîntors acasă

La sfârșitul lunii trecute, oamenii din Broșteni, județul Suceava, priveau neputincioși cum totul se năruie. După ce apele s-au retras, și-au găsit viitorul îngropat în mâl și sub mormane de gunoaie. Astăzi, localitatea este plină de pompieri și voluntari veniți din toate colțurile țării pentru a le reda speranța. Printre ei și salvatorii botoșăneni, care au scos mâlul și lucrurile distruse din case și gospodării, au curățat șanțurile și drumurile de aluviuni, eliberând zona de gunoaie. Nu a fost o muncă ușoară, dar a fost o mână de ajutor întinsă oamenilor afectați. Misiunile lor nu sunt simple intervenții, ci adevărate exemple de dăruire și solidaritate. ”Vă mulțumim, dragi colegi, pentru eforturile depuse nu doar în ultimele zile, în sprijinul celor afectați de inundații, ci și zi de zi!”- transmite ISU Botoșani. Aceștia și-au încheiat misiunea — a doua a salvatorilor ISU Botoșani în zona afectată de inundații — și s-au întors acasă, la familii, pentru a-și continua activitatea în sprijinul botoșănenilor.