Cătălin și Robert, polițiștii care au făcut diferența între viață și moarte

Astăzi, 20 noiembrie 2025, în jurul orei 13:00, colegii noștri, agent-șef principal Mănăstireanu Cătălin, șeful Postului de Poliție Manoleasa, și agent-șef adjunct Andrievici Robert-Mihai, șeful Postului de Poliție Dobârceni, aflați în serviciul de patrulare pe strada Ștefan Luchian din orașul Ștefănești, au observat un fum dens care ieșea dintr-o locuință.

Fără ezitare, polițiștii au pătruns în curtea imobilului, unde au identificat o anexă cuprinsă de flăcări. În interior, au descoperit un bărbat în vârstă, care nu se putea deplasa și care striga după ajutor.

Cătălin și Robert l-au scos în siguranță din zona afectată de incendiu, apoi au solicitat intervenția echipajelor medicale și a pompierilor.

Victima, un bărbat de 94 de ani, care locuia singur, a primit imediat îngrijiri medicale și se află în prezent în afara oricărui pericol.

Curajul și profesionalismul colegilor noștri au făcut astăzi diferența dintre viață și moarte.

Gestul lor, demn de respect, demonstrează încă o dată, spiritul civic și responsabilitatea cu care polițiștii își îndeplinesc misiunea, zi de zi.

Felicitări, Cătălin și Robert, pentru exemplul pe care l-ați oferit astăzi!