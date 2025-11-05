Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, Emeric Ienei, a trecut în neființă

Doliu în fotbalul românesc. Marele jucător și antrenor român de fotbal Emeric Ienei, cel care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate.

Ca fotbalist, Emeric Ienei a evoluat pentru echipe, precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, în Turcia. Pe plan internațional, a avut 12 prezențe la națională pentru România. Între 1957-1969 a jucat la Steaua Bucuresti, echipă pentru care a marcat 7 goluri.

Acesta a fost artizanul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.

Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.

Între 1986-1990 a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României.

La data de 8 mai 1998 colonelul în retragere Emeric Jenei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).