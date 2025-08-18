Carte de identitate falsă descoperită asupra unui cetăţean din Republica Moldova

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit asupra unui cetățean din Republica Moldova o carte de identitate falsă.

În data de 15 august a.c., în jurul orei 20.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control la trecerea frontierei, un cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani.

În baza unei analize de risc, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări amănunţite, descoperind asupra persoanei, o carte de identitate similară celor emise de autorităţile române. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentul în cauză nu îndeplineşte condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.