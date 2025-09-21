luni 22 septembrie, 2025
Captură la Botoșani: 30.000 de țigarete și un autoturism de 45.000 lei, confiscate

Captură la Botoșani: 30.000 de țigarete și un autoturism de 45.000 lei, confiscate

Poliţişti de frontieră din cadrul Poliţiei de Frontieră Botoșani efectuează cercetări în privința unui bărbat, care transporta în autoturism 30.000 de țigarete, în valoare totală de 18.750 lei.

În data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 11.00, poliţiștii de frontieră botoșăneni au oprit în trafic, pentru control, în localitatea Botoșani, un autoturism înmatriculat în România.

În urma unui control efectuat asupra acestuia, colegii noştri au descoperit, în portbagajul autoturismului, trei colete cu țigarete, fără timbru de acciză. În urma inventarierii coletelor, acestea conțineau 30.000 de țigarete, de diferite mărci, proveniență Duty Free.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de produse accizabile, în valoare totală de 18.750 de lei precum și autoturismul în valoare de 45.000 lei au fost reţinute în vederea confiscării.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus