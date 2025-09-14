Captură inedită: țigări ascunse în piese de lego și produse susceptibile a fi contrafăcute de zeci de mii de lei

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani au descoperit și ridicat în vederea confiscării, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, mai multe parfumuri, obiecte de îmbrăcăminte și țigarete, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 43.000 de lei. De asemenea, în cadrul acțiunii a fost ridicată și predată organelor vamale o importantă cantitate de produse cosmetice.

În data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, o patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice în zona de competenţă, a oprit în trafic, pentru control, în localitatea de frontieră Pomârla, două microbuze cu remorcă, înmatriculate în Ucraina.