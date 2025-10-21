Campanie Națională domeniul ”Jocuri de noroc și pariuri” . Comunicat I.T.M. BOTOȘANI

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.M. BOTOȘANI

Rezultate Campanie Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea si sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul ”Jocuri de noroc și pariuri” - cod CAEN 9200

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, sub coordonarea Inspecției Muncii, a desfășurat în perioada 13.10 – 17.10.2025 (atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții), o campanie națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea si sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul ”Jocuri de noroc și pariuri” – cod CAEN 9200.

În domeniul relațiilor de muncă, obiectivele acestei campanii au fost:

• angajarea personalului;

• transmiterea, în termenul legal, a elementelor contractelor individuale de muncă în

registrul general de evidență a salariaților;

• durata timpului de muncă și munca suplimentară;

întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;

repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);

munca de noapte;

acordarea drepturilor salariale.

În domeniul securității și sănătății în muncă, s-au urmărit următoarele obiective:

asigurarea conditiilor de muncă sigure și sănătoase pentru lucrători;

informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile specifice activității

desfășurate și măsurile de prevenire și protecție aplicabile;

verificarea modului în care lucrătorii aplică corect măsurile de securitate, inclusiv utilizarea echipamentelor de muncă puse la dispoziție;

evaluarea riscurilor profesionale la care sunt expuși lucrătorii și implementarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor, monitorizarea respectării instrucțiunilor de lucru în condiții de securitate;

efectuarea controlului medical și psihologic pentru lucrători, inclusiv pentru cei care desfășoară muncă de noapte;

semnalizarea de securitate;

organizarea corespunzătoare a activității de prevenire și protecție în unitate.

În ambele domenii s-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 11 controale, dintre care 2 pe timpul nopții. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale reprezentând 3 amenzi în valoare de 43.000 lei (pentru muncă nedeclarată, pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și a obligației de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc) și 2 avertismente scrise.

Au fost depistate 2 persoane prestând muncă nedeclarată, ambele desfășurându-și activitatea fără ca angajatorul să le fi încheiat un contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu cu o zi anterior începerii activității, motiv pentru care s-au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 40.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

- angajatorul nu respectă obligația de a încheia contracte individuale de muncă în formă

scrisă, cel târziu cu o zi înainte de a începe activitatea,

- angajatorul nu ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați, cu menționarea

orei de început și de sfârșit a programului de lucru.

In domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 5agenți economici, 3 dintre ei fiind sancționați. Au fost constatate 12 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 20.000 lei și 10 avertismente.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost:

- nu s-a consemnat în fișele de instruire rezultatul verificării însușirii de către lucrători a

prevederilor din domeniul SSM;

- nu s-a întocmit planul de prevenire și protecție, precum și instrucțiunile proprii în

domeniul SSM;

- nu s-a finalizat verificarea însușirii cunoștințelor pe bază de teste a lucrătorilor;

- nu s–au finalizat măsurile pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare;

- semnalizare necorespunzătoare.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM Botoșani, în domeniile Securitate și Sănătate în Muncă și Relații de Muncă în cadrul acestei campanii este de 63.000 lei.

