Campania de sterilizări 2.0 la Flămânzi: un nou record – 120 de animale într-o singură zi!

Comunicat de presă

După succesul campaniei din 27 august, când 83 de animale au fost sterilizate cu ZERO costuri pentru proprietari, orașul Flămânzi a înregistrat un nou record pe 4 octombrie, chiar de Ziua Internațională a Animalelor.

În mai puțin de 12 ore, 120 de animale – 83 de cățele, 1 câine mascul și 35 de pisici – au fost sterilizate în cadrul celei de-a doua campanii organizate la sediul SC Local Servicii SRL, transformat iar în spital veterinar.

Efort comun: medici, voluntari, comunitate

Campania a reunit patru medici veterinari și 15 voluntari, care au lucrat neîntrerupt timp de peste zece ore. Chiar dacă o parte din zi a plouat, locuitorii din Flămânzi, Frumușica, Prăjeni și Copălău s-au prezentat în număr mare, aducându-și animalele programate pentru sterilizare.

Intervențiile au fost realizate de echipa Darius Vet Praxis din Brașov, condusă de medicul veterinar Darius Terheș, care a participat și la prima ediție din august. Alături de el, au mai fost Alex Codrea și Cornel Crăciun, toți din Rupea (Brașov), dar și Iulian Munteanu (Bacău).

„De fiecare dată când ajungem într-o comunitate mică, vedem același lucru: oameni care își iubesc animalele, dar nu au resurse și acces la servicii veterinare. Misiunea noastră nu este doar medicală, ci și educațională — vrem să arătăm că prevenția este cea mai umană și eficientă cale de a opri suferința animalelor și de a reduce numărul celor fără stăpân.”

— Dr. Darius Terheș, medic veterinar, Darius Vet Praxis, Rupea (Brașov)

Un model de responsabilitate și colaborare

Proiectul a fost derulat de grupul de voluntari de la Padocul Public Flămânzi, coordonat de Anca Melinte, în parteneriat cu:

Till Group – Germania, care s-a ocupat de strângerea de fonduri;

Primăria Flămânzi, care a pus la dispoziție spațiul, a sprijinit logistic evenimentul și a informat comunitatea locală.

„Am încredere în oameni, vor să ajute și sigur iubesc animalele, o văd zilnic în ochii lor. Nu vrea nimeni să ucidă sau să abandoneze, doar că populația nu are alternativă. Intervențiile chirurgicale se fac doar în oraș, puterea financiară este mică, iar autoritățile nu sunt interesate să intervină. Oamenii care abandonează sunt doar un produs al societății noastre bolnave. Încurajăm sterilizarea – unica soluție, pe moment, pentru reducerea animalelor nedorite.”

— Anca Melinte, coordonator voluntar campanie Flămânzi

De ce contează aceste campanii

Dincolo de sute de pui nedoriți preveniți, campania urmărește reducerea abandonului și a abuzurilor, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul proprietarilor de animale și al administrațiilor locale.

Un exemplu concret: ridicarea unui câine de pe stradă de către hingheri costă în jur de 1.100 de lei, bani din bugetul public. În schimb, o sterilizare costă de aproximativ șapte ori mai puțin și previne înmulțirea exponențială a puilor nedoriți – o soluție mai etică, mai sustenabilă și mai eficientă pentru comunitate.

O comunitate care oferă un exemplu

Campania de sterilizări 2.0 demonstrează că, atunci când voluntarii, autoritățile și partenerii internaționali lucrează împreună, rezultatele se văd rapid: mai puțină suferință, mai puține abandonuri și o comunitate mai responsabilă și mai sigură.