Campanie „Dă-ți masca jos!” în colaborare cu trupa de teatru DRAMA

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, continuă campania „Dă-ți masca jos!” printr-o abordare nouă și creativă, realizată în colaborare cu trupa de teatru DRAMA.

Scopul acestei inițiative este de a transmite, printr-un limbaj autentic, mesaje puternice privind prevenirea traficului de droguri, adaptate modului în care tinerii gândesc, simt și comunică.

Tinerii actori au înțeles tema, au reflectat asupra ei și au transpus-o scenic în propriul mod de percepție, oferind o perspectivă sinceră și profundă asupra tentațiilor și consecințelor alegerilor greșite.

Această colaborare marchează o nouă viziune în activitățile preventive, în care poliția și tinerii devin parteneri în promovarea responsabilității, dialogului și conștientizării.

Mulțumim trupei de teatru DRAMA pentru implicare, creativitate și dorința de a transforma un mesaj de prevenire într-o experiență artistică autentică. (Comunicat IJP BOTOSANI)