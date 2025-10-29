miercuri 29 octombrie, 2025
Câine salvat de pompieri

Un câine a fost salvat de pompierii botoșăneni după ce a fost lovit de o mașină și a rămas prins între bara din față și radiator.

Șoferul a oprit imediat și, neputând elibera animalul, a cerut ajutorul salvatorilor. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi au intervenit cu răbdare și pricepere, demontând elemente ale caroseriei pentru a ajunge la patruped.

După câteva minute de efort, cățelul a fost scos teafăr. Salvatorii s-au asigurat că este bine, i-au oferit apă, iar apoi l-au lăsat să-și continue drumul.

O misiune care arată, încă o dată, profesionalismul, implicarea și compasiunea pompierilor botoșăneni — oameni care salvează vieți, fie ele omenești sau necuvântătoare.

 

