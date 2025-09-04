Bunuri de contrabandă ascunse în podeaua unui autoturism. Transportatorul sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca a descoperit la controlul de frontieră, țigări de proveniență Republica Moldova și o cantitate importantă de alcool, bunuri ascunse în podeaua unui autoturism condus de un bărbat cu cetățenie română și R. Moldova. Bunurile accizabile descoperite au fost confiscate, iar transportatorul sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei.

În data de 04 septembrie a.c., în jurul orei 05.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca –ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control necesare trecerii frontierei, un bărbat cu cetățenie română și R. Moldova, în vârstă de 42 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în România.

În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a descoperit, ascunse și nedeclarate, în podeaua autoturismului, în vederea sustragerii de la controlul vamal, țigarete, de diferite mărci, cu timbru de acciză Republica Moldova și 18 litri de alcool.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura confiscării bunurilor accizabile descoperite, în valoare de 10.500 de lei, indisponibilizarea autoturismului, în valoare de 7.500 de lei, şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 10.000 de lei.