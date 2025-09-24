miercuri 24 septembrie, 2025
Bunuri de 180.000 de lei, confiscate de polițiști

La data de 23 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalității Economice cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, Poliției Orașului Săveni și Poliției Orașului Darabani au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea actelor de comerț ilicit și a faptelor de evaziune fiscală, pe raza județului Botoșani.

 În cadrul acțiunii au fost verificați 24 de agenți economici, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei, pentru nerespectarea obligației agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 Totodată, în urma verificării unei societăți comerciale din localitatea Săveni, au fost constate 34 de infracțiuni pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 557 articole vestimentare și încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 180.000 lei.

 

