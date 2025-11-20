joi 20 noiembrie, 2025
Bucătărie în flăcări din cauza jarului căzut din sobă, la Ștefănești

Un bărbat în vârstă de 93 de ani din orașul Ștefănești a trecut printr-o mare sperietură astăzi, după ce în locuința sa a izbucnit un incendiu. Flăcările au cuprins bunurile din bucătărie, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă pe materiale combustibile.
Pompierii Gărzii de Intervenție Ștefănești au intervenit rapid, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Aceștia au reușit să oprească extinderea incendiului la întreaga locuință și la casele vecine. O butelie a fost scoasă la timp din interior, eliminând pericolul de explozie.
Proprietarul a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital.
Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă:
▪️nu introduceți în sobă lemne mai lungi decât vatra;
▪️nu lăsați ușa sobei deschisă și nu supraîncălziți soba;
▪️montați în fața sobei o tablă de protecție (0,50 ▪️ 0,70 m);
▪️nu uscați haine pe sau lângă sobă;
▪️nu lăsați mijloacele de încălzire nesupravegheate;
▪️stingeți focul pe timpul nopții;
▪️nu lăsați copiii singuri în încăperi cu mijloace de încălzire în funcțiune.

