Bovină captivă, salvată de pompieri la Ștefănești

Rămasă captivă într-un cămin de apă din beton, aflat într-o gospodărie din orașul Ștefănești, o bovină a fost salvată de pompierii militari.

Animalul a căzut în groapa adâncă de aproximativ doi metri după ce capacul care o acoperea a cedat. Proprietarul a încercat să o scoată, însă eforturile sale au fost zadarnice.

Chemați în ajutor, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești au ajuns în cel mai scurt timp la fața locului, cu o autospecială de stingere și accesorii specifice.

Pentru a o salva, aceștia au săpat în jurul căminului, au spart unul dintre pereții de beton și au amenajat o rampă care să permită eliberarea animalului. Din fericire, bovina a fost scoasă nevătămată.