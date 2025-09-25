Botoșăneanca Simona Radiș și Magdalena Rusu, au luat aur la Campionatele Mondiale de Canotaj din Shanghai

România a luat aur la Campionatele Mondiale de Canotaj din Shanghai! Simona Radiș și Magdalena Rusu, conducând cursa de la început până la sfârșit. Tricolorele au trecut linia de sosire cu un 4,79 secunde în fața echipajelor Franței și cu 7,13 secunde în fața SUA, care au cucerit argintul și bronzul.

”Sunt foarte fericită, m-am bucurat de rezultat și sunt recunoscătoare pentru asta, fiindcă a fost un an cu multe accidentări și boli. Aceste probleme ne-au făcut mai puternice și ne-am atins obiectivul. Pentru noi este o zi minunată – a declarat Simona Radiș.

România nu mai câștigase medalia de aur mondială la dublu rame de 23 de ani, de când Georgeta Andrunache și Viorica Susanu se impuneau la ediția găzduită de Sevilla.

„AUR pentru România la Campionatele Mondiale de la Shanghai, în proba de dublu rame feminin (W2-). Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat cursa din finală și au reușit astfel să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului completat de echipajele din Franța și Statele Unite. Felicitări, campioanelor!”, a scris Federația Română de Canotaj, pe contul oficial de Facebook.