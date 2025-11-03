Botoşănean, prins la Cluj transportând un excavator furat

Conform comunicatului de presă al IPJ Cluj, în data de 31 octombrie, în jurul orei 15.20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au oprit pentru control un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară care tracta o remorcă pe care erau transportate trei autovehicule și un excavator. În urma verificărilor efectuate, aceștia au constatat că excavatorul în cauză figura ca bun urmărit internațional, fiind semnalat ca bun sustras de pe teritoriul Germaniei. Utilajul, în valoare de aproximativ 30.000 de euro, ar fi fost închiriat de o persoană din România care nu ar mai fi respectat obligațiile contractuale, transportându-l în afara Germaniei. Conducătorul ansamblului rutier, un bărbat de 30 de ani, din județul Botoșani, nu ar fi avut documente de proveniență pentru bunul transportat, declarând că ar efectua transportul pentru o altă persoană. Prin ordonanța emisă, polițiștii au dispus ridicarea și predarea silită a excavatorului, urmând a fi întreprinse demersurile legale pentru restituirea acestuia către proprietarul de drept. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.