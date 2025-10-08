Bilanțul activității ITM Botoșani în luna septembrie. Controale, măsuri, sancțiuni.

COMUNICAT DE PRESĂ

În cursul lunii septembrie, în domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate 61 controale. Au fost dispuse 65 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, au fost aplicate 11 sancţiuni contravenționale, din care 4 avertismente și 7 amenzi, în valoare de 150.500 lei.

In cadrul acestor controale efectuate, au fost depistate 7 persoane prestând muncă nedeclarată, toate desfășurându-și activitatea fără întocmirea contractului individual de muncă, motiv pentru care s-au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

Deficiențele constatate au vizat: neîndeplinirea obligației angajatorului de a informa inspectoratul teritorial de muncă; despre utilizarea , în mod frecvent, a muncii de noapte; netransmiterea datelor în Registrul general de evidență a salariaților în termenele, prevăzute în HG nr.905/2017, respectiv Hotărârea nr.295/2025 și în registrul zilierilor, conform Legii 52/2011; nepăstrarea la locul de muncă a unei copii după contractul individual de muncă; – neplata orelor de muncă suplimentare; lipsa evidenței timpului de muncă; neacordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive; neeliberarea de către angajatori a documentelor aferente încetării activității de către salariat (decizie de încetare, adeverință privind activitatea prestată, extras Revisal).

Angajatorii sancționați contravențional au încălcat prevederi ale legislației muncii, referitoare la: primirea la muncă a salariaților fără încheierea unui contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat; lipsa evidenței orelor de muncă prestate zilnic de salariați, la locul de muncă unde salariatul își desfășoară activitatea, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru; neîndeplinirea obligației angajatorului de a plăti salariul, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern; neacordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive; neplata orelor de muncă suplimentare; netransmiterea datelor în Registrul general de evidență a salariaților în termenele prevăzute în HG nr.905/2017, respectiv Hotărârea nr.295/2025 și în registrul zilierilor, conform Legii 52/2011.

De asemenea, în luna septembrie, Compartimentul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă a eliberat 160 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 4 adeverințe eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM și un număr de 13 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată, au fost preluate, la sediul inspectoratului de muncă, 119 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

În domeniul securității și sănătății în muncă, în cursul lunii septembrie, s-au desfăşurat următoarele activităţi: au fost efectuate controale la un număr de 42 agenţi economici, din care au fost

sancționați 26, au fost constatate 44 neconformităţi şi au fost dispuse 47 de măsuri, fiind aplicate 5 amenzi în valoare de 31.000 lei și 38 avertismente; Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani i-au fost comunicate 6 evenimente de către angajatori; 4 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani; au fost înregistrate 3 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională; lipsa planului de prevenire și protecție de securitate și sănătate în muncă; lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă; nu au fost luate măsurile necesare pentru acordarea primului-ajutor, respectiv nu a fost asigurată dotarea truselor medicale cu materiale sanitare în termenul de valabilitate; nu s-a consemnat în fișele de instruire individuală rezultatul verificării însușirii de către lucrători a prevederilor legislației în domeniul SSM; semnalizare de securitate și sănătate în muncă incompletă; nu au fost efectuate examenele medicale periodice la termenele impuse; nu s-au luat măsuri pentru instalațiile electrice în exploatare, pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare; neinstruirea lucrătorilor cu privire la modul corect de manipulare a maselor.

Valoarea amenzilor aplicate de către ITM Botoşani, în luna septembrie, în domeniile de competență, este de 181.500 lei.