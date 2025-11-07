Bilanțul activității ITM Botoșani în luna octombrie

În cursul lunii octombrie, în domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate 84 controale. Au fost dispuse 122 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, au fost aplicate 20 sancţiuni contravenționale, din care 6 avertismente și 14 amenzi, în valoare de 173.000 lei.

In cadrul acestor controale efectuate, au fost depistate 8 persoane prestând muncă nedeclarată, 2 desfășurându-și activitatea fără întocmirea contractului individual de muncă, 4 având contracte individuale de muncă netransmise în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității și 2 se aflau în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial, motiv pentru care s-au aplicat 4 amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

Deficiențele constatate au vizat:

- netransmiterea datelor în Registrul general de evidență a salariaților în termenele

prevăzute în Hotărârea nr.295/2025 și în registrul zilierilor, conform Legii 52/2011;

- nepăstrarea la locul de muncă a unei copii după contractul individual de muncă;

- neplata orelor de muncă suplimentare;

- lipsa evidenței timpului de muncă;

- neacordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive;

- neeliberarea de către angajatori a documentelor aferente încetării activității de către

salariat (decizie de încetare, adeverință privind activitatea prestată, extras Revisal).

Angajatorii sancționați contravențional au încălcat prevederi ale legislației muncii, referitoare la:

- primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract

individual de muncă;

- primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor

contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu

în ziua anterioară începerii activității;

- primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de

muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;

- neîndeplinirea obligației de a ține la locul de muncă unde salariatul își desfășoară

activitatea evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea

orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului

inspectorilor de muncă aceasta evidență, ori de câte ori se solicita acest lucru;

- netransmiterea datelor în Registrul general de evidență a salariaților în termenele

prevăzute în Hotărârea nr.295/2025 și în registrul zilierilor, conform Legii 52/2011;

- neîndeplinirea obligației angajatorului de a plăti salariul, la data stabilită în contractul

individual de muncă, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern;

- neacordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive.

De asemenea, în luna octombrie, Compartimentul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă a eliberat 132 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 5 adeverințe eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM și un număr de 15 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată, au fost preluate, la sediul inspectoratului de muncă, 56 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

În domeniul securității și sănătății în muncă, în cursul lunii octombrie, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- au fost efectuate controale la un număr de 57 agenţi economici, din care au fost

sancționați 34, au fost constatate 48 neconformităţi şi au fost dispuse 54 de măsuri, fiind

aplicate 7 amenzi în valoare de 54.000 lei și 41 avertismente;

- Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani i-au fost comunicate 5 evenimente de

către angajatori;

- 4 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de

Muncă Botoșani;

- 2 evenimente au fost cercetate de ITM Botoșani și avizate de Inspecția Muncii;

- au fost înregistrate 6 persoane accidentate în accidente de muncă, din care 4 decedate

și 2 cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

- angajatorul nu a depus la ITM lista substanțelor chimice periculoase;

- angajatorul nu a transmis lucrătoarei gravide informarea cu concluziile Raportului de

evaluare întocmit de medicul de medicina muncii și nu a luat măsuri pentru a informa

semestrial salariatele asupra drepturilor pe care acestea le au conform OUG nr.96/2003;

- lipsă instruire în domeniul securitate și sănătate în muncă;

- nu au fost efectuate examenele medicale periodice la termenele impuse;

- angajatorul nu face dovada acordării echipamentului individual de protecție;

- lipsă instruire cu privire la modul corect de manipulare a maselor;

- lipsa evaluării riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională;

- nu s-a consemnat în fișele de instruire individuală rezultatul verificării însușirii de către

lucrători a prevederilor legislației în domeniul SSM;

- nu se păstrează la locul de muncă fișele individuale de instruire;

- lipsa planului de prevenire și protecție de securitate și sănătate în muncă;

- angajatorul nu a finalizat verificarea însușirii cunoștințelor pe bază de teste a

lucrătorilor;

- angajatorul nu a finalizat măsurile pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare;

- semnalizare de securitate și sănătate în muncă incompletă;

- fișele de aptitudini nu se regăsesc în fișele individuale de intruire;

- nu s-a elaborat programul de instruire-testare;

- nu s-au luat măsuri ca în zonele cu risc ridicat accesul să fie permis numai persoanelor

autorizate;

- nu s-a transmis la ITM procesul verbal încheiat la întrunirea Comitetului de Securitate și

Sănătate în Muncă;

- nu s-au luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și

evacuarea lucrătorilor;

- lucrătorii nu au avut acces la fișele cu date tehnice de securitate.

Valoarea amenzilor aplicate de către ITM Botoşani, în luna octombrie, în domeniile de competență, este de 227.000 lei.

