Bilanțul activității ITM Botoșani în luna AUGUST

COMUNICAT DE PRESĂ

În cursul lunii august, în domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate 38 controale. Au fost dispuse 58 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, au fost aplicate 8 sancţiuni contravenționale, toate amenzi, în valoare de 154.000 lei.

In cadrul acestor controale efectuate, au fost depistate 6 persoane prestând muncă nedeclarată, din care o persoană își desfășura activitatea fără întocmirea contractului individual de muncă și 5 persoane a căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, motiv pentru care s-au aplicat 3 amenzi în valoare totală de 120.000 lei.

Deficiențele constatate au vizat:

- netransmiterea datelor în Registrul general de evidență a salariaților în termenele prevăzute în HG nr.905/2017, respectiv Hotărârea nr.295/2025 și în registrul zilierilor, conform Legii 52/2011;

- nepăstrarea la locul de muncă a unei copii după contractul individual de muncă;

- neplata orelor de muncă suplimentare;

- neeliberarea de către angajatori a documentelor aferente încetării activității de către salariat (decizie de încetare, adeverință privind activitatea prestată, extras Revisal).

Angajatorii sancționați contravențional au încălcat prevederi ale legislației muncii, referitoare la:

- primirea la muncă a salariaților fără încheierea unui contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat ;

- primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

De asemenea, în luna august, Compartimentul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă a eliberat 104 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 4 adeverințe eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM și un număr de 12 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată, au fost preluate, la sediul inspectoratului de muncă, 85 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

În domeniul securității și sănătății în muncă, în cursul lunii august, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- au fost efectuate controale la un număr de 37 agenţi economici, din care au fost sancționați 25, au fost constatate 41 neconformităţi şi au fost dispuse 44 de măsuri, fiind aplicate 6 amenzi în valoare de 44.000 lei și 33 avertismente;

- Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani i-au fost comunicate 2 evenimente de

către angajatori;

- 3 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani;

- 1 eveniment a fost comunicat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani către Inspecția Muncii;

- au fost înregistrate 3 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

- nepurtarea echipamentului individual de protecție;

- necomunicarea evenimentelor;

- semnalizare de securitate și sănătate în muncă incompletă;

- nesupravegherea stării de sănătate a lucrătorilor pentru stabilirea aptitudinii în muncă.

Valoarea amenzilor aplicate de către ITM Botoşani, în luna august, în domeniile de competență, este de 198.000 lei.

