Baterii pentru dispozitive mobile, de peste 90.000 de lei, confiscate la PTF Stânca

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au depistat în bagajele unui cetățean, care ieșea din țară, o cantitate semnificativă de baterii pentru dispozitive mobile.

În data de 10 februarie a.c., în jurul orei 08.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca - ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a ieși din țară, un bărbat, cu dublă cetățenie româno-moldoveană, în vârstă de 38 de ani, în calitate de conducător al unui autoturism înmatriculat în Moldova.

La controlul de frontieră, în bagajele bărbatului au fost depistate 488 de baterii pentru dispozitive mobile (telefoane, tablete şi laptop), precum și 480 bucăți recipiente cu lichid pentru țigarete electronice. În urma evaluării făcute de către lucrătorii vamali, s-a stabilit o valoare de 90.140 lei pentru aceste bunuri, depășind cu mult plafonul vamal, conform legislației în vigoare.

Bărbatul a declarat că a fost solicitat de persoane pe care nu le cunoaște să preia bunurile din Moscova și să le transporte în R. Moldova, fără a avea cunoștință despre valoarea acestora.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de contrabandă, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun. Întreaga cantitate de produse, în valoare de 90.140 de lei a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

ITPF IAȘI