Bărbați reținuți pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice

La data de 11 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 37 de ani, din comuna Hudești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta, la data de 08 august 2025, ar fi condus pe drumul public din comuna Hudești, sub influența alcoolului (0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat). Față de tânăr, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.

La data de 11 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 70 de ani, din municipiul București, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, la data de 11 august a.c., a fost depistat în timp ce conducea autoturismul, pe drumul public, din comuna Păltiniș, fiind sub influența alcoolului, respectiv peste 1 g/l alcool pur în sânge. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J . Botoșani, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani.