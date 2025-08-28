Bărbați reținuți pentru braconaj

La data de 27 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi bărbați de 41, respectiv 53 de ani, din comuna Vorniceni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de braconaj, uzul de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 21 martie a.c., ar fi desfășurat activități de braconaj pe raza comunei Cordăreni, fiind depistați de polițiști, în jurul orei 02:00. Aceștia aveau în autoturismul cu care se deplasau mai multe exemplare din specia prepeliță și iepure de câmp, o lanternă de mari dimensiuni și o cameră cu termoviziune. Toate bunurile au fost ridicate de polițiști, inclusiv autoturismul folosit la comiterea faptelor. La data de 27 august a.c., au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor, prilej cu care au fost identificate și ridicate mai multe bunuri care prezintă interes în cauză. De asemenea, cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, ulterior, față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.