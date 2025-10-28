Bărbat urmărit în Germania, depistat de polițiștii de frontieră la Stânca

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au depistat un bărbat cu cetăţenie română și Republica Moldova, pe numele căruia era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile Germane.

În data de 26 octombrie a.c., în jurul orei 20.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca- ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din ţară, pasager într-un autovehicul înmatriculat în R. Moldova, un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani.

La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului este o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile germane.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI