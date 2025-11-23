Bărbat ucis la o fermă din Vorniceni

Astăzi, 23 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 48 de ani, din comuna Vorniceni, a fost găsit decedat la o fermă din aceeași localitate. În urma deplasării la fața locului s-a constatat ca sesizarea se confirmă, iar victima prezentând leziuni în zona capului. De asemenea, persoana bănuită de comiterea faptei, se află în custodia poliției. Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.