Bărbat trimis în judecată de polițiștii de investigații criminale, pentru săvârșirea infracțiunilor de executare fără autorizație de construire sau desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construcție

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de ”executare fără autorizație de construire sau desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construcție”, ”continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente” și ”proiectarea, realizarea unei construcții sau executarea de modificări ale acesteia fără respectarea prevederilor legale privind stabilitatea și rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol integritatea fizică a uneia sau mai multor persoane” comise în perioada aprilie 2022 –iunie 2024, de un bărbat de 42 de ani, din comuna Mihai Eminescu, care avea calitatea de administrator al unei societăți comerciale cu destinația de spațiu de joacă, din municipiul Botoșani.

Ca urmare a săvârșirii infracțiunilor, respectiv a efectuării de lucrări fără autorizație, la data de 7 iunie 2025, s-a produs distrugerea parțială a construcției ce avea destinație de spațiu de joacă, prin prăbușirea tavanului de rigips din spațiul central multifuncțional, din interiorul clădirii, fiind pusă, astfel, în pericol, integritatea fizică a persoanelor aflate în incinta acesteia.

Dosarul penal a fost înaintat către unitatea de parchet competentă, cu propunere de trimitere în judecată a persoanei bănuită de comiterea faptei.