vineri 3 octombrie, 2025
Bărbat salvat de pompieri, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el

Bărbat salvat de pompieri, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el

Un bărbat de 47 de ani a fost salvat de pompierii militari și voluntari după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el. Evenimentul a avut loc în această după amiază în localitatea Mlenăuți, comuna Hudești.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de intervenție, membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. Echipele de intervenție au constatat că victima săpa o groapă în cimitirul din localitate, iar la un moment dat, malul s-a surpat, aceasta fiind blocată până la nivelul genunchilor. Ea a fost extrasă în siguranță, fiind predată echipajului medical pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportată la spital.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus