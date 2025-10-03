Bărbat salvat de pompieri, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el

Un bărbat de 47 de ani a fost salvat de pompierii militari și voluntari după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el. Evenimentul a avut loc în această după amiază în localitatea Mlenăuți, comuna Hudești.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de intervenție, membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. Echipele de intervenție au constatat că victima săpa o groapă în cimitirul din localitate, iar la un moment dat, malul s-a surpat, aceasta fiind blocată până la nivelul genunchilor. Ea a fost extrasă în siguranță, fiind predată echipajului medical pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportată la spital.