Bărbat reținut pentru violență în familie

La data de 13 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 52 de ani, din comuna Vorona, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie sub forma amenințării și lovirii sau alte violențe. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 13 noiembrie a.c., în timp ce se afla la locuința sa, împreună cu un alți doi bărbați, de 63 de ani, respectiv 37 de ani, pe fondul unor neînțelegeri în familie i-ar fi agresat pe aceștia, provocându-le leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Față de agresor a fost emis ordin de protecție provizorie pentru o perioadă de cinci zile fiind instituite mai multe obligații față de acesta. Totodată, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.