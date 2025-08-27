Bărbat reținut pentru săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul rutier

La data de 25 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani, au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea autoturismului unei persoane fără permis de conducere. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta la data de 24 august 2025, ar fi condus autovehiculul, pe drumul public din localitatea Stăuceni, fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, bărbatul ar fi încredințat autoturismul, unei tinere, de 20 ani, din aceeași localitate, care nu posedă permis de conducere și care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Față de bărbat, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.