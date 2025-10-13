Bărbat reținut pentru săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul rutier

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 37 de ani, din localitatea Sulița, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducere unui vehicul neînmatriculat și refuz de prevelare de probe biologice.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta la data de 11 octombrie 2025, ar fi condus un moped, pe drumul public din localitatea Sulița, fără a deține permis de conducere iar mopedul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

Mai mult decât atât, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum și recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de bărbat, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.