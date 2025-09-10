Bărbat reținut pentru nerespectarea ordinului de protecție

La data de 9 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 47 ani, din comuna Vorniceni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta la data de 9 septembrie, s-ar fi deplasat la locuința mamei sale, situată în comuna Vorniceni, încălcând astfel măsurile impuse prin ordinul de protecție împotriva sa. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani urmând ca astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată.