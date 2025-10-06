Bărbat reținut pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 5 octombrie 2025 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 50 de ani, din comuna Bălușeni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, la data de 5 octombrie a.c., ar fi condus autoturismul pe o stradă din comuna Bălușeni ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat în șanțul de pe marginea părții carosabile.

În urma producerii accidentului au rezultat doar pagube materiale.

Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.