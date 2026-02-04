Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

La data de 3 februarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat de 35 de ani, din comuna George Enescu, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecția. Din cercetări, a reieșit faptul că față de acesta era emis un ordin de protecție din luna noiembrie 2025, prin care era obligat să nu se apropie de soția și cei doi copii minori sau să îi contacteze în vreun fel. Totodată, s-a stabilit faptul că bărbatul a luat legătura cu familia sa și le-a spus că va veni la domiciliu, încălcând astfel ordinul de protecție emis ca urmare a săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție.