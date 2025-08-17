duminică 17 august, 2025
Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

La data de 16 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 53 de ani, din orașul Bucecea. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta ar fi pătruns în curtea locuinței sale și a amenințat-o cu acte de violență pe mama sa, încălcând astfel măsurile instituite prin ordinul de protecție, emis ca urmare a săvârșirii infracțiunii de violență în familie față de acesta. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani.

