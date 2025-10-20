Bărbat reținut pentru furtul unui telefon din incinta unei societăți de pariuri

La data de 19 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 39 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat s-a stabilit faptul că la data de 18 august 2025, acesta ar fi sustras un telefon mobil din incinta unei societăți de pariuri sportive, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.000 de lei.

Astfel, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.