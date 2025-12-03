Bărbat reținut pentru contrabandă, după o urmărire ca-n filme

La data de 2 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din județul Suceava, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă.

În urma probatoriului administrat s-a constatat următoarea situație de fapt:

La data de 2 decembrie a.c., în jurul orelor 18:00, un echipaj de poliție rutieră, din cadrul Serviciului Rutier, în timp ce se aflau în serviciul de patrulare, cu autospeciala neinscripționată, dotată cu aparat radar, pe drumul național DN 29C, în comuna Vârfu Câmpului, au înregistrat două autoturisme care se deplasau cu viteză neregulamentară.

Polițiștii au efectuat semnal de oprire, folosind mijloacele acustice și luminoase, iar cele două autoturisme, înmatriculate în județul Suceava, au oprit pe partea dreaptă a drumului. Ulterior, în momentul în care unul dintre polițiști s-a apropiat de cel de-al doilea autoturism, conducătorul auto a accelerat și a plecat brusc de pe loc, forțându-l pe acesta să se ferească, pentru a nu fi acroșat.

Cei doi polițiști au pornit în urmărire cu autospeciala de poliție, având mijloacele acustice și luminoase pornite, desfășurând această activitate până în județul Suceava, comuna Zvoriștea, unde, într-o zonă extravilană, autoturismul urmărit s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Cei doi ocupanți au ieșit din autoturism și au părăsit locul în fugă, polițiștii reușind să prindă pe unul dintre ei, respectiv pasagerul, un bărbat de 43 de ani, din județul Suceava.

În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului au fost identificate cinci cutii în interiorul cărora se aflau 2.500 de pachete de țigarete, fără timbru.

Bărbatul de 43 de ani a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt.