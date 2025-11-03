luni 3 noiembrie, 2025
Bărbat reținut pentru conducere sub influența alcoolului

La data de 1 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani – Biroul Rutier au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 57 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

 Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, în aceeași zi ar fi condus pe o stradă din municipiul Botoșani, un autoturism fiind sub influența alcoolului. Aparatul alcooltest a indicat o valoare 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

 Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

