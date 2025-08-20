Bărbat reținut pentru conducere sub influența alcoolului

La data de 18 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat de 61 de ani, din comuna Suharău, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta la data de 16 august 2025, ar fi condus un autovehicul pe DJ 291, în comuna Suharău, fiind sub influența alcoolului. Valoarea indicată de aparatul etilotest fiind de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.