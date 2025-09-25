Bărbat reținut pentru comportament obscen în prezența altor persoane

La data de 23 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, bănuit de comiterea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 22 septembrie 2025, în timp ce se afla într-un parc din municipiul Botoșani, ar fi avut un comportament obscen în prezența altor persoane, de natură a provoca indignarea acestora.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.