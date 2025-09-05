Bărbat reținut pentru comiterii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol, violență în familie și coruperea sexuală a minorilor

La data de 4 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 44 ani, din comuna Sulița, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol, violență în familie și coruperea sexuală a minorilor. În urma probatoriului administrat, a reieșit faptul că, bărbatul de 44 ani, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, de 43 de ani și ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, împotriva voinței sale. Totodată, acesta a avut un comportament necorespunzător în prezența copiilor minori. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.