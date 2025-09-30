Bărbat reținut pentru comiterea mai multor infracțiuni

La data de 29 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 31 ani, din comuna Vorona, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugere. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta la data de 28 septembrie 2025, în timp ce conducea autovehiculul, pe drumul public din localitatea Vorona, ar fi lovit un mal de pământ, și, ulterior, ar fi incendiat autovehiculul respectiv.Totodată, în urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.