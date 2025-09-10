Bărbat reținut pentru comiterea infracțiunii de viol, lovire și violare de domiciliu

La data de 9 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 39 de ani, din comuna Ungureni, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, viol și lovire sau alte violențe. În urma probatoriului administrat, a reieșit faptul că, bărbatul ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate, o femeie, de 85 ani, din comuna Ungureni, ar fi agresat-o fizic și ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta, împotriva voinței sale. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.