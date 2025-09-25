Bărbat reținut pentru că a condus sub influența alcoolului

La data de 24 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 63 de ani, din comuna Păltiniș, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, ar fi condus un autoturism, pe drumul județean D.J. 293 A, în comuna Păltiniș, fiind sub influența alcoolului. Valoarea indicată de aparatul etilotest fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.