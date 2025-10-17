Bărbat reținut după ce a produs un accident rutier

În data de 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 46 de ani, din comuna Cristinești, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. În fapt, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii Biroului Rutir au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în sensul giratoriu de pe Șoșeaua Iașiului, din municipiului Botoșani. Din verificările efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 46 de ani, din comuna Cristinești, care conducea un autoturism din direcția străzii Petru Rareș, din municipiul Botoșani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu un ornament stradal. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilostest, rezultatul fiind 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, bărbatului i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Ulterior, bărbatul a fost introdus Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.