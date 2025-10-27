Bărbat reținut de polițiști, pentru comiterea mai multor infracțiuni

La data de 25 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 46 de ani, din comuna Stăuceni, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, violență în familie, furt între membri de familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 24 octombrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat la locuința concubinei sale, de 48 de ani, din aceeași localitate și ar fi amenințat-o pe aceasta cu acte de violență .

Totodată, femeia ar fi fost ținută împotriva voinței sale într-un imobil din municipiul Botoșani și ar fi fost agresată fizic de către bărbat, cauzându-i suferințe fizice ce au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Mai mult decât atât, bărbatul ar fi sustras un telefon mobil și mai multe bijuterii. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani pentru 24 de ore .