Bărbat reținut de polițiști după ce a dezactivat sistemul electronic de supraveghere

La data de 13 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au depistat și reținut un bărbat, de 66 de ani, din comuna Stăuceni, care a dezactivat sistemul electronic de supraveghere montat ca urmare a săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Cu o zi în urmă, soția acestuia, o femeie, de 56 de ani, a sesizat poliția cu privire la faptul că, în timp ce se aflau la domiciliu, ar fi fost agresată fizic de către bărbat, suferind leziuni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar agresorului i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere.

Astăzi, bărbatul a dezactivat dispozitivul pentru a evita monitorizarea de către polițiști, fapt ce a generat o alertă în Dispeceratul SIME.

Echipajele de poliție s-au mobilizat imediat, iar în câteva ore l-au depistat pe acesta, într-o lizieră, în satul Tocileni.

Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul poliției, ulterior față de el fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Menționăm că, din momentul generării alertei în dispeceratul SIME, victima s-a aflat permanent în siguranță, sub protecția și în custodia polițiștilor.