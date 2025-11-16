Bărbat prins sub un utilaj agricol, salvat de polițiștii din Darabani

În seara de 16 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au dat dovadă de curaj și prezență de spirit.

Aceștia au ajuns primii la un eveniment sesizat prin 112, produs în comuna Suharău, unde, un tânăr de 26 de ani fusese victima unui accident rutier. Tractorul pe care îl conducea, s-a răsturnat și l-a prins dedesubt.

Fără ezitare, colegii noștri Vatel, Răzvan și Olivian, împreună cu Cosmin, din cadrul jandarmeriei, au stabilizat utilajul și au eliberat victima, oferindu-i primul ajutor până la sosirea echipajului medical.

Intervenția lor rapidă a făcut posibil ca bărbatul să fie scos în siguranță, eliminând riscul ca utilajul să-l strivească sub greutatea sa.

Le mulțumim colegilor noștri pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă!